ФОТО. Милота дня. Экс-футболист сборной Украины поздравил сына с ДР

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Роман Безус поздравил своего старшего сына – Кирилла Безуса – с днем рождения:

«Люблю тебя и желаю, чтобы ты достигал своих мечт. С днем рождения, наш первенец. Пусть Господь оберегает тебя!», – написал Роман.

Кириллу исполнилось 13 лет, и также его поздравила одна из бабушек – Наталья Безус:

«Дорогой наш внучок, поздравляем тебя! Еще на год ты стал взрослее, мы гордимся твоими достижениями в учебе и спорте и желаем дальнейшего роста. Ты классный старший брат для младших братьев и хороший сын для своих родителей. Мы с дедушкой тебя очень любим, пусть Господь ведет тебя по жизни верными дорогами».

Напомним, что у Романа и Анны Безус трое детей – Кирилл, Матфей и Лука.

Сейчас Роман Безус выступает за кипрский «Анортосис» – контракт с которым истекает в конце июня.