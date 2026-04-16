Шахтер снова победил команду из Нидерландов с суммарным счетом 5:2

Донецкий Шахтер во второй раз в своей еврокубковой истории вышел победителем в двухматчевых противостояниях с командами из Нидерландов (как в матчах на вылет, так и на групповых этапах).

В 2017 году горняки с суммарным счетом 5:2 одержали победу над Фейеноордом на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1 и 2:1).

В 2026 году Шахтер в четвертьфинале Лиги конференций с таким же суммарным счетом 5:2 победил АЗ (3:0 и 2:2).

Интересным фактом является то, что в 2005 году в 1/8 финала Кубка УЕФА АЗ прошел горняков, победив также с общим счетом 5:2 (3:1 и 2:1).

Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках