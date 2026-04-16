Шахтер снова победил команду из Нидерландов с суммарным счетом 5:2
С таким же счетом в свое время АЗ побеждал Шахтер
Донецкий Шахтер во второй раз в своей еврокубковой истории вышел победителем в двухматчевых противостояниях с командами из Нидерландов (как в матчах на вылет, так и на групповых этапах).
В 2017 году горняки с суммарным счетом 5:2 одержали победу над Фейеноордом на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1 и 2:1).
В 2026 году Шахтер в четвертьфинале Лиги конференций с таким же суммарным счетом 5:2 победил АЗ (3:0 и 2:2).
Интересным фактом является то, что в 2005 году в 1/8 финала Кубка УЕФА АЗ прошел горняков, победив также с общим счетом 5:2 (3:1 и 2:1).
Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках
- 1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
- 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1–2:1
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд – 1:1–1:7
- 2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0–2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
