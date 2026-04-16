  4. Шахтер снова победил команду из Нидерландов с суммарным счетом 5:2
Шахтер снова победил команду из Нидерландов с суммарным счетом 5:2

С таким же счетом в свое время АЗ побеждал Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер во второй раз в своей еврокубковой истории вышел победителем в двухматчевых противостояниях с командами из Нидерландов (как в матчах на вылет, так и на групповых этапах).

В 2017 году горняки с суммарным счетом 5:2 одержали победу над Фейеноордом на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1 и 2:1).

В 2026 году Шахтер в четвертьфинале Лиги конференций с таким же суммарным счетом 5:2 победил АЗ (3:0 и 2:2).

Интересным фактом является то, что в 2005 году в 1/8 финала Кубка УЕФА АЗ прошел горняков, победив также с общим счетом 5:2 (3:1 и 2:1).

Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках

  • 1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2
  • 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
  • 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1–2:1
  • 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд – 1:1–1:7
  • 2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2
  • 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0–2:2
Защитник АЗ: «Мы должны были больше рисковать»
ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»
Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
