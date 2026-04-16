В АЗ объяснили, чего не хватило команде для камбэка против Шахтера

Полузащитник нидерландского «АЗ» Мекс Мердинк прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (2:2, 2:5 по сумме двух матчей) в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Да, выставить состав с одиннадцатью новыми игроками — это непростая задача, но, на мой взгляд, мы справились хорошо. Мы начали игру очень энергично. Было несколько моментов, когда мы отбирали мяч на их половине поля, но нам просто не хватило удачи в финальных передачах».

Выход в полуфинал Лиги конференций стал для донецкого «Шахтера» четвертым выходом в стадию 1/2 финала еврокубковых турниров за всю историю.