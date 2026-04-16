Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шахтер повторил клубный рекорд по количеству матчей в сезоне в еврокубках
Лига конференций
16 апреля 2026, 22:23
Шахтер повторил клубный рекорд по количеству матчей в сезоне в еврокубках

А в первом полуфинальном матче Лиги конференций установит новое достижение

ФК Шахтер

Шахтер сыграл свой 18-й матч в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

18 матчей в еврокубках в одном сезоне стали для горняков повторением клубного рекорда сезона 2015/16 (также 18).

В сезоне 2025/26 Шахтер установит новый клубный рекорд, поскольку впереди горняков ожидает полуфинальное противостояние с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках

  • 18 – 2015/16: Фенербахче (2), Рапид (2), Реал (2), ПСЖ (2), Мальме (2), Шальке (2), Андерлехт (2), Брага (2), Севилья (2)
  • 18 – 2025/26: Ильвес (2), Бешикташ (2), Панатинаикос (2), Серветт (2), Абердин, Легия, Брейдаблик, Шэмрок Роверс, Хамрун Спартанс, Риека, Лех (2), АЗ (2)
  • 17 – 2008/09: Динамо Загреб (2), Базель (2), Спортинг (2), Барселона (2), Тоттенгем Готспур (2), Цска (2), Марсель (2), Динамо Киев (2), Вердер
статистика Лига конференций Лига Европы Лига чемпионов Шахтер Донецк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем