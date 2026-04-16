Шахтер повторил клубный рекорд по количеству матчей в сезоне в еврокубках
А в первом полуфинальном матче Лиги конференций установит новое достижение
Шахтер сыграл свой 18-й матч в еврокубках в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.
18 матчей в еврокубках в одном сезоне стали для горняков повторением клубного рекорда сезона 2015/16 (также 18).
В сезоне 2025/26 Шахтер установит новый клубный рекорд, поскольку впереди горняков ожидает полуфинальное противостояние с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.
Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках
- 18 – 2015/16: Фенербахче (2), Рапид (2), Реал (2), ПСЖ (2), Мальме (2), Шальке (2), Андерлехт (2), Брага (2), Севилья (2)
- 18 – 2025/26: Ильвес (2), Бешикташ (2), Панатинаикос (2), Серветт (2), Абердин, Легия, Брейдаблик, Шэмрок Роверс, Хамрун Спартанс, Риека, Лех (2), АЗ (2)
- 17 – 2008/09: Динамо Загреб (2), Базель (2), Спортинг (2), Барселона (2), Тоттенгем Готспур (2), Цска (2), Марсель (2), Динамо Киев (2), Вердер
