Шахтер повторил клубный рекорд по количеству матчей в сезоне в еврокубках

Шахтер сыграл свой 18-й матч в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

18 матчей в еврокубках в одном сезоне стали для горняков повторением клубного рекорда сезона 2015/16 (также 18).

В сезоне 2025/26 Шахтер установит новый клубный рекорд, поскольку впереди горняков ожидает полуфинальное противостояние с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках