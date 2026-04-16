  4. Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после четвертьфиналов турнира
16 апреля 2026, 22:22 |
Наибольшие шансы на победу в турнире у Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля 2026 года определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В полуфинал главного европейского турнира вышли 4 лучшие команды континента.

Букмекеры после завершения 1/4 финала определили шансы команд на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы на победу отдают мюнхенской «Баварии», а главным аутсайдером турнира считается мадридский «Атлетико».

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:

  • «Бавария» Мюнхен – 2,75
  • «Арсенал» – 3,25
  • «ПСЖ» – 3,35
  • «Атлетико» Мадрид – 7,50
Дмитрий Вус
