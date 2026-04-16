Безумие в Нидерландах. АЗ Алкмаар и Шахтер за десять минут забили трижды

Нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер» встретились в четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.

Местом проведения поединка стала арена «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

На 73-й минуте датский футболист Исак Йенсен удачно пробил со штрафного удара, не оставив шансов Дмитрию Ризныку. На 80-й минуте нидерландский клуб забил второй раз и вышел вперед.

Вскоре Лука Мейреллиш сравнял счет, успешно реализовав выход один на один.

ГОЛ, 0:1! Алиссон Сантана, 58 мин

ГОЛ, 1:1! Йенсен, 73 мин

ГОЛ, 2:1! Шин, 80 мин

ГОЛ, 2:2! Лука Мейреллиш, 83 мин