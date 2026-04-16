Это уже истерика. Барселона заваливает УЕФА жалобами на судейство

«Барселона» подала вторую жалобу в УЕФА за неделю, утверждая, что действия двух арбитров оказали существенное влияние на итоговый результат матчей с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы заявляют, что было принято множество решений, «не соответствующих правилам игры». В их заявлении также упоминается «спортивный и финансовый ущерб» для клуба.

Ранее «Барселона» также пожаловалась на то, что защитник «Атлетико» Марк Пубиль привез пенальти за игру рукой. УЕФА не ответил на жалобу, объяснив, что считает ее «недопустимой». Это вызвало недовольство в «Барселоне», где посчитали, что к клубу проявили неуважение.

«Сине-гранатовые» доигрывали в меньшинстве оба матча с мадридцами. На прошлой неделе на «Камп Ноу» было поражение 0:2. В ответном поединке каталонцы взяли реванш 2:1, но остались за бортом Лиги чемпионов.