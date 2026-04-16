Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это уже истерика. Барселона заваливает УЕФА жалобами на судейство
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 20:32
1253
1

Это уже истерика. Барселона заваливает УЕФА жалобами на судейство

«Барселона» снова шокирована судейскими решениями

16 апреля 2026, 20:32 |
1253
1 Comments
Это уже истерика. Барселона заваливает УЕФА жалобами на судейство
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» подала вторую жалобу в УЕФА за неделю, утверждая, что действия двух арбитров оказали существенное влияние на итоговый результат матчей с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы заявляют, что было принято множество решений, «не соответствующих правилам игры». В их заявлении также упоминается «спортивный и финансовый ущерб» для клуба.

Ранее «Барселона» также пожаловалась на то, что защитник «Атлетико» Марк Пубиль привез пенальти за игру рукой. УЕФА не ответил на жалобу, объяснив, что считает ее «недопустимой». Это вызвало недовольство в «Барселоне», где посчитали, что к клубу проявили неуважение.

«Сине-гранатовые» доигрывали в меньшинстве оба матча с мадридцами. На прошлой неделе на «Камп Ноу» было поражение 0:2. В ответном поединке каталонцы взяли реванш 2:1, но остались за бортом Лиги чемпионов.

По теме:
ДЮГАРРИ: «Маленький Ямаль во вчерашнем матче показал раздутое эго»
Барселона ошарашила звездного форварда условиями нового контракта
«Это было приятно». Звезда Баварии – о своем голе в ворота Лунина
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона
Руслан Полищук Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 18:09 40
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

«Мы должны оставаться скромными»

Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 16 апреля 2026, 21:27 0
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Главным фаворитом турнира аналитический портал Opta считает лондонский «Арсенал»

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16.04.2026, 07:34
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як що мовчати, ці виродки з УЕФА та ФИФА знищать футбол за ради своїх прибутків. УАФ теж замарана цим злом.
Ответить
+3
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 22
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем