Звонок Чеферину и скандал в подтрибунке. Лапорта разгневан судейством

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень разъярен действиями арбитров в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Помимо заявлений для медиа, которые следят за жизнью «Барселоны», президент клуба также обратился к высшим руководителям Союза европейских футбольных ассоциаций, чтобы выразить свое большое недовольство и позицию клуба относительно решений Клемана Тюрпена и его команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта лично позвонил Александеру Чеферину, чтобы выразить свое возмущение.

Также Жоан действовал непосредственно на стадионе «Метрополитано». Он знал, что там присутствуют высокие представители УЕФА – Теодорос Теодоридис и Джорджо Маркетти. Первый является генеральным секретарем УЕФА, второй – его заместителем.

В перерыве матча Лапорта обратился к ним и выразил недовольство не только решениями Тюрпена в первом тайме (неназначенным пенальти на Дани Ольмо и эпизодом с ударом Муссо по Феррaну), но и действиями Иштвана Ковача в первом матче (неназначенный пенальти за игру рукой Пубиля, удаление Кубарси, фолы Коке). Он упрекнул, что протест «Барселоны» по поводу этой игры рукой был признан неприемлемым, несмотря на то что за подобный эпизод в Лиге чемпионов уже назначали пенальти.

Руководители УЕФА пытались успокоить Лапорту и призывали дождаться конца матча, чтобы оценить работу арбитров и видеоассистентов в целом. После удаления Эрика Гарсии, которое произошло после вмешательства VAR (арбитр сначала показал желтую карточку за фол против Серлота), Лапорта окончательно разозлился и после матча публично раскритиковал арбитров.

«Барселона» победила в выездном матче «Атлетико» со счетом 2:1, но этого было недостаточно для выхода в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения – 0:2.