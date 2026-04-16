Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко заинтересовал иностранный клуб, где выступают украинские игроки
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 20:49
Пономаренко заинтересовал иностранный клуб, где выступают украинские игроки

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетами во время летнего трансферного окна

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетами во время летнего трансферного окна – «бордово-синие» намерены подписать троих футболистов. Об этом сообщил Gunebakis.

После завершения нынешнего сезона представитель Суперлиги попытается подписать форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, вингера «Ривер Плейта» Иана Субиабре и полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Коутиньо.

«Трабзонспор» давно следит за прогрессом 20-летнего украинского футболиста, который в нынешнем сезоне провел 17 матчей в составе «бело-синих» и забил десять мячей.

Цвета турецкого клуба уже защищают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Подопечные Фатиха Текке набрали 64 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Галатасарая» – составляет четыре пункта.

По теме:
ВИДЕО. Игрок Динамо сменил вид спорта. Взял в руки баскетбольный мяч
Первый на выход. Реал выбрал, кто точно уйдет летом после провала в ЛЧ
Буковина объявила стоимость билетов на матч Кубка Украины против Динамо
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16 апреля 2026, 08:22 0
Нидерландец должен был провести бой против Джошуа

В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике
Футбол | 16 апреля 2026, 18:22 6
Журналистка Рита Педросо – о ситуации с украинским хавбеком

Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Бокс | 16.04.2026, 00:12
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Автор@ ви хоч Пацани?!
Що ви пліткуєте як бабки базарні?!
Ответить
0
Ну звичайно, хто ж іше.
Ответить
0
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 49
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем