Пономаренко заинтересовал иностранный клуб, где выступают украинские игроки

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетами во время летнего трансферного окна – «бордово-синие» намерены подписать троих футболистов. Об этом сообщил Gunebakis.

После завершения нынешнего сезона представитель Суперлиги попытается подписать форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, вингера «Ривер Плейта» Иана Субиабре и полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Коутиньо.

«Трабзонспор» давно следит за прогрессом 20-летнего украинского футболиста, который в нынешнем сезоне провел 17 матчей в составе «бело-синих» и забил десять мячей.

Цвета турецкого клуба уже защищают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Подопечные Фатиха Текке набрали 64 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Галатасарая» – составляет четыре пункта.