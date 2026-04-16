ВИДЕО. Как в лучшие времена. Шевченко в футболке сборной забил со штрафного

Андрей Шевченко играет в товарищеском матче

Instagram. Андрей Шевченко

16 апреля 2026 года в Ужгороде на стадионе «Авангард» запланирован товарищеский матч с участием Андрея Шевченко, Сергея Реброва, Олега Лужного и других звезд украинского футбола. Это игра между командами делегатов Конгресса УАФ, который проходит на этой неделе. Виталий Кварцяный и Игорь Гатауллин руководят легендарными в прошлом футболистами, а обслуживает поединок Юрий Можаровский.

Глава украинского футбола Андрей Шевченко отличился голом из штрафного. Экс-лидер «Динамо», «Милана» и «Челси» направил мяч мимо стенки в ближний нижний угол ворот.

На конгрессе УАФ, который запланирован на четверг и пятницу, не будут оценивать работу главного тренера сборной Сергея Реброва и обсуждать его будущее.

Видео. Гол Шевченко со штрафного

Андрей Шевченко Сергей Ребров Олег Лужный
Руслан Полищук Источник: Instagram
Клоуны
