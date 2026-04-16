Вероника Подрез – Элизабетта Коччаретто. Прогноз на матч WTA 250 в Руане

16 апреля, во втором круге турнира в Руане между собой сыграют Вероника Подрез (WTA 209) – Элизабетта Коччаретто (WTA 41).

Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Вероника Подрез

Молодая украинка пробилась в основную сетку турнира WTA, ведь в основном она играет на турнирах ITF, один из них даже удалось выиграть в текущем сезоне. В Руане Подрез начала с квалификации, где не оставила шансов японке Кобори 6:0, 6:3, а потом смогла уверенно пройти чешку Салкову – 6:0, 6:4.

Первый матч основной сетки пришлось сыграть против мощной в прошлом американки Слоан Стивенс, титулы соперницы не смутила украинку, она одержала разгромную победу 6:2, 6:1. После трех убедительных выигрышей кряду, Подрез явно обрела уверенность, а на кураже можно сыграть выше своих сил. В потенциальном четвертьфинале будет ждать победитель пары Жаклин Кристан - Кэти Бултер.

Элизабетта Коччаретто

Итальянская спортсменка хорошо знакома любителям тенниса, ей 25 лет, она считается крепким середняком. Элизабетта солидно проводит текущий сезон, она выиграла турнир в Хобарте, да и в целом имеет приличную статистику, 18 побед в 24 играх. С начала года Коччаретто уже поднялась на 42 позиции в рейтинге, что является еще одним признаком прогресса.

В Руане теннисистка начала с непростой победы над «нейтралкой» Чараевой – 6:3, 4:6, 6:2. Итальянка здесь седьмая сеяная, претендентом на титул ее пока сложно назвать, но если покажет свою лучшую игру, может далеко зайти.

Прогноз

По всем показателям итальянка выглядит фаворитом, больше опыта на таких турнирах, выше в мировом рейтинге, да и форма в целом неплохая. Ранее спортсменки не пересекались, а в предстоящей битве букмекеры верят в Коччаретто.

Для Подрез подобные матчи ценный опыт, она должна выжимать из себя максимум. Шансы на итоговый успех у украинки невысокие, хотя она может оказать сопротивление. Поставлю на победу Веронинки с форой +5,5 геймов за 1,75.

