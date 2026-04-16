Манчестер Юнайтед попрощается с голкипером. Соглашение достигнуто

Турецкий голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, «Бешикташ» достиг принципиального соглашения с английским грандом по трансферу 28-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Алтая Байындыра шесть сыгранны матчей на клубном уровне во всех турнирах, ни один из которых не стал сухим. Пропустил турок 11 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Динамо».