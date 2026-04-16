Экс-защитник сборной Украины: «Пропущенный гол может помешать Шахтеру»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций АЗ – «Шахтер», который состоится 16 апреля в Нидерландах.

«Когда отношения выясняют команды, которые придерживаются одного стиля, то растет значение каждой мелочи, которая бы помогла игрокам качественнее выполнять свою работу. Вспомните хотя бы ход событий в первом матче в Кракове, когда при монотонной игре Педриньо отважился на дальний удар, что стало неожиданностью для АЗ.

Надеюсь, что украинский клуб удивит какими-нибудь домашними заготовками и сегодня в Алкмааре. В первую очередь, во время розыгрыша стандартных положений: у своих ворот порадует надежной подстраховкой, а у чужих – заточенностью на гол.

Стараюсь избегать прогнозов с четко определенным счетом, потому что это неблагодарное дело. Ведь даже быстро пропущенный гол может резко повлиять на ход событий на поле, или неожиданное удаление за фол последней надежды. Но склоняюсь к тому, что «Шахтер» своего в Алкмааре не упустит и пробьется в полуфинал Лиги конференций по сумме двух матчей».

Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов