Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник сборной Украины: «Пропущенный гол может помешать Шахтеру»
Лига конференций
16 апреля 2026, 14:20 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:42
203
0

Экс-защитник сборной Украины: «Пропущенный гол может помешать Шахтеру»

Весомое значение в матче АЗ – «Шахтер» будут иметь домашние заготовки

ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций АЗ – «Шахтер», который состоится 16 апреля в Нидерландах.

«Когда отношения выясняют команды, которые придерживаются одного стиля, то растет значение каждой мелочи, которая бы помогла игрокам качественнее выполнять свою работу. Вспомните хотя бы ход событий в первом матче в Кракове, когда при монотонной игре Педриньо отважился на дальний удар, что стало неожиданностью для АЗ.

Надеюсь, что украинский клуб удивит какими-нибудь домашними заготовками и сегодня в Алкмааре. В первую очередь, во время розыгрыша стандартных положений: у своих ворот порадует надежной подстраховкой, а у чужих – заточенностью на гол.

Стараюсь избегать прогнозов с четко определенным счетом, потому что это неблагодарное дело. Ведь даже быстро пропущенный гол может резко повлиять на ход событий на поле, или неожиданное удаление за фол последней надежды. Но склоняюсь к тому, что «Шахтер» своего в Алкмааре не упустит и пробьется в полуфинал Лиги конференций по сумме двух матчей».

Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов

Андрей Писаренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем