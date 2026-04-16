Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эклюзивном интервью на Sport.ua оценил игру украинского голкипера «Реала» Андрея Лунин в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией», который завершился поражением испанской команды со счетом 3:4:

– Зато в Мюнхене «Бавария» и «Реал» устроили настоящее шоу с целыми семью голами.

– Знаете, всё могло сложиться иначе, если бы вратари сыграли надежно, но они наделали глупостей, особенно Нойер. Неделю назад он стал героем первого матча, а вчера едва не превратился в антигероя. К сожалению, в двух пропущенных голах есть вина и нашего Андрея Лунина из «Реала».

В конце концов, не лучшим образом действовали и защитники обеих команд. Вспомним, как забивал Мбаппе или победный гол Олисе. Уже ни для кого не секрет, что лидер «Баварии» с правого фланга смещается влево и пробивает в дальний угол. Однако защитники гостей часто оказывались в роли посторонних наблюдателей и, в конечном итоге, поплатились за это. Все же мюнхенцы меньше ошибались и поэтому вынудили именитых мадридцев сойти с дистанции.