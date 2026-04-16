Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов

Микель Артета стал лишь пятым тренером, в двух сезонах подряд выводившим английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.

Испанец стал первым, кто совершил это во главе лондонского Арсенала.

До Артеты подобным достижениям отмечались Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 3 сезона подряд), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 3), Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2) и Юрген Клопп (Ливерпуль, 2).

Тренеры, выводившие английские команды в полуфинал Лиги чемпионов в двух или более сезонах подряд