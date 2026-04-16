Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 13:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:52
Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов

Испанец стал первым, кто достиг этого с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета стал лишь пятым тренером, в двух сезонах подряд выводившим английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.

Испанец стал первым, кто совершил это во главе лондонского Арсенала.

До Артеты подобным достижениям отмечались Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 3 сезона подряд), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 3), Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2) и Юрген Клопп (Ливерпуль, 2).

Тренеры, выводившие английские команды в полуфинал Лиги чемпионов в двух или более сезонах подряд

  • 3 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед), 2006/07, 2007/08, 2008/09
  • 3 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2020/21, 2021/22, 2022/23
  • 2 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль), 2006/07, 2007/08
  • 2 – Юрген Клопп (Ливерпуль), 2017/18, 2018/19
  • 2 – Микель Артета (Арсенал), 2024/25, 2025/26
По теме:
Лига чемпионов Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Арсенал - Спортинг статистика Микель Артета Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола Рафаэль Бенитес Юрген Клопп Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем