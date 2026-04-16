Лига чемпионов16 апреля 2026, 13:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:52
Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Испанец стал первым, кто достиг этого с Арсеналом
Микель Артета стал лишь пятым тренером, в двух сезонах подряд выводившим английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Испанец стал первым, кто совершил это во главе лондонского Арсенала.
До Артеты подобным достижениям отмечались Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 3 сезона подряд), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 3), Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2) и Юрген Клопп (Ливерпуль, 2).
Тренеры, выводившие английские команды в полуфинал Лиги чемпионов в двух или более сезонах подряд
- 3 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед), 2006/07, 2007/08, 2008/09
- 3 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2020/21, 2021/22, 2022/23
- 2 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль), 2006/07, 2007/08
- 2 – Юрген Клопп (Ливерпуль), 2017/18, 2018/19
- 2 – Микель Артета (Арсенал), 2024/25, 2025/26
