Кейн установил бомбардирский рекорд ЛЧ среди английских футболистов
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн установил новый рекорд результативности среди английских футболистов в одном сезоне Лиги чемпионов.
Свой 12-й гол в сезоне 2025/26 Кейн забил в ворота мадридского Реала в ответном матче четвертьфинала турнира.
12 голов нападающего Баварии стали превращением его же достижения в прошлом сезоне 2024/25 (11).
Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов
- 12 – Гарри Кейн (2025/26)
- 11 – Гарри Кейн (2024/25)
- 10 – Энтони Гордон (2025/26)
- 8 – Гарри Кейн (2023/24)
Также Кейн стал лишь вторым английским футболистом, забившим в 5 подряд матчах Лиги чемпионов. Первым был Стивен Джеррард в сезоне 2007/08.
Only two English players have scored in five consecutive UEFA Champions League games:— Squawka (@Squawka) April 15, 2026
◎ Steven Gerrard (2007/08)
◉ Harry Kane (2025/26) 🆕
Imagine both of them in the same team. 🤯 pic.twitter.com/8nQs7njY1Z
