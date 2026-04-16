Кейн установил бомбардирский рекорд ЛЧ среди английских футболистов

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн установил новый рекорд результативности среди английских футболистов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Свой 12-й гол в сезоне 2025/26 Кейн забил в ворота мадридского Реала в ответном матче четвертьфинала турнира.

12 голов нападающего Баварии стали превращением его же достижения в прошлом сезоне 2024/25 (11).

Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов

12 – Гарри Кейн (2025/26)

11 – Гарри Кейн (2024/25)

10 – Энтони Гордон (2025/26)

8 – Гарри Кейн (2023/24)

Также Кейн стал лишь вторым английским футболистом, забившим в 5 подряд матчах Лиги чемпионов. Первым был Стивен Джеррард в сезоне 2007/08.