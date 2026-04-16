Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн установил бомбардирский рекорд ЛЧ среди английских футболистов
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 12:32 | Обновлено 16 апреля 2026, 12:33
458
0

Кейн установил бомбардирский рекорд ЛЧ среди английских футболистов

Нападающий Баварии превзошел свое же прошлогоднее достижение

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн установил новый рекорд результативности среди английских футболистов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Свой 12-й гол в сезоне 2025/26 Кейн забил в ворота мадридского Реала в ответном матче четвертьфинала турнира.

12 голов нападающего Баварии стали превращением его же достижения в прошлом сезоне 2024/25 (11).

Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 12 – Гарри Кейн (2025/26)
  • 11 – Гарри Кейн (2024/25)
  • 10 – Энтони Гордон (2025/26)
  • 8 – Гарри Кейн (2023/24)

Также Кейн стал лишь вторым английским футболистом, забившим в 5 подряд матчах Лиги чемпионов. Первым был Стивен Джеррард в сезоне 2007/08.

По теме:
Звонок Чеферину и скандал в подтрибунке. Лапорта разгневан судейством
Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Арда Гюлер установил ряд достижений в игре против Баварии
Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал статистика Гарри Кейн Энтони Гордон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер
Футбол | 16 апреля 2026, 09:45 5
«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер
«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер

Накануне матча Лиги конференций легендарный форвард «горняков» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 08:02 18
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Украинец пропустил четыре гола

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16.04.2026, 00:49
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Футбол | 16.04.2026, 12:17
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16.04.2026, 07:34
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 39
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 1
Другие виды
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
14.04.2026, 09:00 12
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем