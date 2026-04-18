Перес назвал виновных в поражении Реала. Футболист покинул раздевалку
Флорентино раскритиковал игроков «Реала»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес жестко отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (3:4).
Как сообщают испанские СМИ, после матча руководитель клуба зашел в раздевалку и провел эмоциональную беседу с футболистами, раскритиковав их за результаты сезона.
В своем обращении Перес подчеркнул, что отсутствие трофеев неприемлемо для клуба такого уровня. Он поблагодарил игроков за усилия в конкретном матче, однако подчеркнул, что в целом кампания оказалась провальной. Президент также напомнил, что выступления за «Реал» предполагают не только привилегии, но и высокую ответственность, с которой не все справились. В конце он призвал команду достойно завершить чемпионат Испании.
Отдельно отмечается, что перед разговором Перес попросил Арду Гюлера покинуть раздевалку, чтобы молодой футболист не присутствовал во время жесткой критики в адрес партнеров.
