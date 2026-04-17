ЛЕОНЕНКО: «За него выложили такие деньги, а ему хуже, это не его команда»
Виктор – о перспективах Ильи Забарного
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко оценил перспективы Ильи Забарного в «ПСЖ».
– Илья Забарный не сыграл за ПСЖ ни в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Ему тоже пора уходить из парижского гранда?
– Конечно! «ПСЖ» – это не его команда. Ему сейчас будет только хуже, как бы он ни играл. В другой суперклуб он, скорее всего, уже не попадет. А если перейдет в команду среднего уровня, там, как ни играй, такого внимания и хорошей прессы уже не будет.
«ПСЖ» выбросил сумасшедшие деньги на трансфер, а человек сидит в запасе. Забарный в этом не виноват, конечно.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб близок к двум сезонам кряду без трофеев
Украинец пропустил четыре гола