  4. ЛЕОНЕНКО: «За него выложили такие деньги, а ему хуже, это не его команда»
ЛЕОНЕНКО: «За него выложили такие деньги, а ему хуже, это не его команда»

Виктор – о перспективах Ильи Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко оценил перспективы Ильи Забарного в «ПСЖ».

– Илья Забарный не сыграл за ПСЖ ни в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Ему тоже пора уходить из парижского гранда?

– Конечно! «ПСЖ» – это не его команда. Ему сейчас будет только хуже, как бы он ни играл. В другой суперклуб он, скорее всего, уже не попадет. А если перейдет в команду среднего уровня, там, как ни играй, такого внимания и хорошей прессы уже не будет.

«ПСЖ» выбросил сумасшедшие деньги на трансфер, а человек сидит в запасе. Забарный в этом не виноват, конечно.

