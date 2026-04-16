ВИДЕО. Реакция Компани и Арбелоа после безумного матча Лиги чемпионов

В среду, 15 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» в Мюнхене принимала «Реал». Хозяева одержали победу со счетом 4:3 и вышли в полуфинал турнира.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил, что его подопечным удалось быстро прийти в себе после пропущенного на первой минуте гола. Игроки «Баварии» проявили характер и вырвали победу в конце матча.

В свою очередь наставник «Реала» Альваро Арбелоа раскритиковал действия арбитра. По мнению специалиста удаление Эдуардо Камавинга было несправедливым и повлияло не результат четвертьфинального противостояния.

