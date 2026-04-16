Мануэль НОЙЕР: «Это был большой вечер Лиги чемпионов»

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился эмоциями после победы своей команды над Реалом (4:3), которая позволила квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это был большой вечер Лиги чемпионов – для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в конце концов сделали счет 3:3, а затем 4:3. Я считаю, что это была заслуженная победа.

Наши игры в последние годы всегда были напряженными – и в Лиге чемпионов, и на клубном чемпионате мира. Эти два матча не станут исключением. Я с нетерпением жду игры в Париже, а потом здесь при поддержке наших болельщиков. Сегодня они были невероятны, и я надеюсь, что они повторят это в игре против ПСЖ.

Ошибка? На самом деле я хотел отдать пас на Станишича, но не попал по мячу как следует. Гюллер очень хорошо сыграл, пробив в одно касание. Позже, во время штрафного удара, мы также увидели, что у него очень хорошая левая нога», – сказал Нойер.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.