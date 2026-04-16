  4. «Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер
16 апреля 2026, 09:45
Накануне матча Лиги конференций легендарный форвард «горняков» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Сегодня, 16 апреля «Шахтер» на выезде сыграет ответный четвертьфинальный матч Лиги конференций против нидерландского АЗ. После первой встречи шансы у «горняков» намного выше, так как они добыли победу со счетом 3:0. Чего ждать от предстоящего поединка сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, ответный матч «Шахтера» против АЗ будете смотреть без валидола?
– Супруга спрятала его подальше в тумбочку (улыбается). Если после счета первого матча за такой игрой наблюдать с валидолом, то футбол вообще пора заканчивать смотреть.

Думаю, Арда Туран разберется с этим вопросом. Тот, кто выступал в еврокубках, понимает, что такое – 1:0 и 3:0 перед ответным матчем. Не в обиду АЗ, но я не знаю, что должно произойти, чтобы «Шахтер» не вышел в полуфинал Лиги конференций. В противном случае, это будет катастрофа. Самое важно, чтобы «горняки» не придумали себе проблем. Необходимо сыграть просто и надежно. Забивать, открываться нужно нидерландцам.

– То есть, украинская команда, на ваш взгляд, отдаст мяч сопернику?
– Мне кажется, что АЗ сразу пойдет вперед большими силами. Им удалось немного реабилитироваться перед своими болельщиками, уверенно переиграв «Херенвен» в чемпионате (3:0), поэтому хозяева попытаются забить быстрый мяч. Этот штурм нужно выдержать, а потом убежать и забить (улыбается). «Шахтер» прекрасно это умеет делать.

– Быстрый гол может помочь АЗ?
– Не думаю. Опять же, первый матч завершился не 1:0 и не 2:0. Да, в футболе бывают случаи, когда такой гандикап отыгрывается, но первый поединок показал, что «Шахтер» сильнее своего оппонента по игре.

– Через два дня на третий после встречи с «горняками» у АЗ финал Кубка Нидерландов. Будет ли наставником АЗ поставлен приоритет?
– Думаю, да. И мне кажется, на матч внутренних соревнований, так как можно погнаться за двумя зайцами, не не поймать ни одного и остаться на будущий сезон без еврокубков. Но это не говорит о том, что АЗ не будет стараться в Лиге конференций. Думаю, что состав на матч с «Шахтером» будет немного другой, по сравнению с краковским поединком.

– А Туран много поменяет игроков по сравнению с матчем против ЛНЗ?
– Считаю, что ротация не будет существенной. Несмотря на плотный график матчей, немало игроков донецкой команды пребывают в хорошей форме, поэтому эти футболисты выйдут на поле с первых минут. Этот тот же Педриньо, Алиссон, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, не говоря уже о Ризныке.

– По традиции хотел бы услышать ваш прогноз на матч АЗ – «Шахтер»?
– До выхода в полуфинал Лиги конференций осталось сделать полшага. Нидерландцы с открытым забралом пойдут вперед, но уверен, что мотивация у «горняков» будет на высшем уровне. Даже, несмотря на голевой запас после первой игры, все равно прогнозирую победу нашей команды. 2:1.

Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчем против АЗ: «Он должен...»
АЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Футбол | 15 апреля 2026, 19:55 16
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»

Вацко считает, что клубу нельзя разрешать играть дома

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16 апреля 2026, 08:22 0
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»

Нидерландец должен был провести бой против Джошуа

Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15.04.2026, 09:56
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Футбол | 16.04.2026, 08:32
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 13
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 39
Футбол
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 11
Футбол
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 9
Футбол
