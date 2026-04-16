«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер

Сегодня, 16 апреля «Шахтер» на выезде сыграет ответный четвертьфинальный матч Лиги конференций против нидерландского АЗ. После первой встречи шансы у «горняков» намного выше, так как они добыли победу со счетом 3:0. Чего ждать от предстоящего поединка сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, ответный матч «Шахтера» против АЗ будете смотреть без валидола?

– Супруга спрятала его подальше в тумбочку (улыбается). Если после счета первого матча за такой игрой наблюдать с валидолом, то футбол вообще пора заканчивать смотреть.

Думаю, Арда Туран разберется с этим вопросом. Тот, кто выступал в еврокубках, понимает, что такое – 1:0 и 3:0 перед ответным матчем. Не в обиду АЗ, но я не знаю, что должно произойти, чтобы «Шахтер» не вышел в полуфинал Лиги конференций. В противном случае, это будет катастрофа. Самое важно, чтобы «горняки» не придумали себе проблем. Необходимо сыграть просто и надежно. Забивать, открываться нужно нидерландцам.

– То есть, украинская команда, на ваш взгляд, отдаст мяч сопернику?

– Мне кажется, что АЗ сразу пойдет вперед большими силами. Им удалось немного реабилитироваться перед своими болельщиками, уверенно переиграв «Херенвен» в чемпионате (3:0), поэтому хозяева попытаются забить быстрый мяч. Этот штурм нужно выдержать, а потом убежать и забить (улыбается). «Шахтер» прекрасно это умеет делать.

– Быстрый гол может помочь АЗ?

– Не думаю. Опять же, первый матч завершился не 1:0 и не 2:0. Да, в футболе бывают случаи, когда такой гандикап отыгрывается, но первый поединок показал, что «Шахтер» сильнее своего оппонента по игре.

– Через два дня на третий после встречи с «горняками» у АЗ финал Кубка Нидерландов. Будет ли наставником АЗ поставлен приоритет?

– Думаю, да. И мне кажется, на матч внутренних соревнований, так как можно погнаться за двумя зайцами, не не поймать ни одного и остаться на будущий сезон без еврокубков. Но это не говорит о том, что АЗ не будет стараться в Лиге конференций. Думаю, что состав на матч с «Шахтером» будет немного другой, по сравнению с краковским поединком.

– А Туран много поменяет игроков по сравнению с матчем против ЛНЗ?

– Считаю, что ротация не будет существенной. Несмотря на плотный график матчей, немало игроков донецкой команды пребывают в хорошей форме, поэтому эти футболисты выйдут на поле с первых минут. Этот тот же Педриньо, Алиссон, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, не говоря уже о Ризныке.

– По традиции хотел бы услышать ваш прогноз на матч АЗ – «Шахтер»?

– До выхода в полуфинал Лиги конференций осталось сделать полшага. Нидерландцы с открытым забралом пойдут вперед, но уверен, что мотивация у «горняков» будет на высшем уровне. Даже, несмотря на голевой запас после первой игры, все равно прогнозирую победу нашей команды. 2:1.