«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер
Накануне матча Лиги конференций легендарный форвард «горняков» дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Сегодня, 16 апреля «Шахтер» на выезде сыграет ответный четвертьфинальный матч Лиги конференций против нидерландского АЗ. После первой встречи шансы у «горняков» намного выше, так как они добыли победу со счетом 3:0. Чего ждать от предстоящего поединка сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.
– Виктор Александрович, ответный матч «Шахтера» против АЗ будете смотреть без валидола?
– Супруга спрятала его подальше в тумбочку (улыбается). Если после счета первого матча за такой игрой наблюдать с валидолом, то футбол вообще пора заканчивать смотреть.
Думаю, Арда Туран разберется с этим вопросом. Тот, кто выступал в еврокубках, понимает, что такое – 1:0 и 3:0 перед ответным матчем. Не в обиду АЗ, но я не знаю, что должно произойти, чтобы «Шахтер» не вышел в полуфинал Лиги конференций. В противном случае, это будет катастрофа. Самое важно, чтобы «горняки» не придумали себе проблем. Необходимо сыграть просто и надежно. Забивать, открываться нужно нидерландцам.
– То есть, украинская команда, на ваш взгляд, отдаст мяч сопернику?
– Мне кажется, что АЗ сразу пойдет вперед большими силами. Им удалось немного реабилитироваться перед своими болельщиками, уверенно переиграв «Херенвен» в чемпионате (3:0), поэтому хозяева попытаются забить быстрый мяч. Этот штурм нужно выдержать, а потом убежать и забить (улыбается). «Шахтер» прекрасно это умеет делать.
– Быстрый гол может помочь АЗ?
– Не думаю. Опять же, первый матч завершился не 1:0 и не 2:0. Да, в футболе бывают случаи, когда такой гандикап отыгрывается, но первый поединок показал, что «Шахтер» сильнее своего оппонента по игре.
– Через два дня на третий после встречи с «горняками» у АЗ финал Кубка Нидерландов. Будет ли наставником АЗ поставлен приоритет?
– Думаю, да. И мне кажется, на матч внутренних соревнований, так как можно погнаться за двумя зайцами, не не поймать ни одного и остаться на будущий сезон без еврокубков. Но это не говорит о том, что АЗ не будет стараться в Лиге конференций. Думаю, что состав на матч с «Шахтером» будет немного другой, по сравнению с краковским поединком.
– А Туран много поменяет игроков по сравнению с матчем против ЛНЗ?
– Считаю, что ротация не будет существенной. Несмотря на плотный график матчей, немало игроков донецкой команды пребывают в хорошей форме, поэтому эти футболисты выйдут на поле с первых минут. Этот тот же Педриньо, Алиссон, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, не говоря уже о Ризныке.
– По традиции хотел бы услышать ваш прогноз на матч АЗ – «Шахтер»?
– До выхода в полуфинал Лиги конференций осталось сделать полшага. Нидерландцы с открытым забралом пойдут вперед, но уверен, что мотивация у «горняков» будет на высшем уровне. Даже, несмотря на голевой запас после первой игры, все равно прогнозирую победу нашей команды. 2:1.
