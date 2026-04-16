  4. ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами
16 апреля 2026, 01:13 | Обновлено 16 апреля 2026, 01:15
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами

Джонджо Шелви зовет всех в ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонджо Шелви

Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви заявил, что не жалеет о переезде в Дубай, несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, он по-прежнему считает ОАЭ более безопасным местом, чем Великобританию.

Шелви, который сейчас работает в «Арабиан Фэлконс», отметил, что не хотел бы воспитывать своих детей в районе Лондона и Эссекса, где вырос. Он подчеркнул, что раньше там было безопаснее, но сейчас все изменилось.

Футболист добавил, что чувствует себя комфортно в Дубае и ни разу не задумывался о возвращении, даже на фоне сообщений о ракетах и дронах.

Руководство клуба, в том числе Джейсон Панчон, рассчитывает, что его имя поможет привлечь игроков в ОАЭ. Сам Шелви уверен, что уровень жизни в Дубае способен заинтересовать футболистов.

Максим Лапченко Источник: The Sun
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
