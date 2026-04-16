ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами

Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви заявил, что не жалеет о переезде в Дубай, несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, он по-прежнему считает ОАЭ более безопасным местом, чем Великобританию.

Шелви, который сейчас работает в «Арабиан Фэлконс», отметил, что не хотел бы воспитывать своих детей в районе Лондона и Эссекса, где вырос. Он подчеркнул, что раньше там было безопаснее, но сейчас все изменилось.

Футболист добавил, что чувствует себя комфортно в Дубае и ни разу не задумывался о возвращении, даже на фоне сообщений о ракетах и дронах.

Руководство клуба, в том числе Джейсон Панчон, рассчитывает, что его имя поможет привлечь игроков в ОАЭ. Сам Шелви уверен, что уровень жизни в Дубае способен заинтересовать футболистов.