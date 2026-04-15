Нойер обновил свой кошмарный антирекорд Лиги чемпионов по «привозам»

На прошлой неделе «Бавария» обыграла в Мадриде «Реал» со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но в ответном поединке испанцы сходу начали забивать и забивать, полноценно вернувшись в игру. Гости открыли счет уже на первой минуте после «привоза» голкипера соперника Мануэля Нойера, который ошибся при вводе мяча и направил его игроку «Реала», а Арда Гюлер сходу выдал удар а-ля Миленко Ачимович – Александр Шовковский.

Немецкий голкипер в матчах Лиги чемпионов допустил уже 10-ю грубую ошибку, которая закончилась голом в его ворота, обновив антирекорд турнира. На втором месте с громадным отставанием киперы Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех и Висенте Гуайта, а также защитники Лукаш Пищек и Давид Алаба (по три ляпа).

Для Мануэля Нойера этот матч памятный, он стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов по количеству выходов на поле в стартовом составе.