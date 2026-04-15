  4. Нойер обновил свой кошмарный антирекорд Лиги чемпионов по «привозам»
15 апреля 2026, 23:54 |
1014
2

Нойер обновил свой кошмарный антирекорд Лиги чемпионов по «привозам»

Мануэль Нойер – главный поставщик голевых подарков соперникам

15 апреля 2026, 23:54 |
1014
2 Comments
Нойер обновил свой кошмарный антирекорд Лиги чемпионов по «привозам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

На прошлой неделе «Бавария» обыграла в Мадриде «Реал» со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но в ответном поединке испанцы сходу начали забивать и забивать, полноценно вернувшись в игру. Гости открыли счет уже на первой минуте после «привоза» голкипера соперника Мануэля Нойера, который ошибся при вводе мяча и направил его игроку «Реала», а Арда Гюлер сходу выдал удар а-ля Миленко Ачимович – Александр Шовковский.

Немецкий голкипер в матчах Лиги чемпионов допустил уже 10-ю грубую ошибку, которая закончилась голом в его ворота, обновив антирекорд турнира. На втором месте с громадным отставанием киперы Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех и Висенте Гуайта, а также защитники Лукаш Пищек и Давид Алаба (по три ляпа).

Для Мануэля Нойера этот матч памятный, он стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов по количеству выходов на поле в стартовом составе.

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
50 голов от Кейна, 92 – от трио Кейн/Диас/Олисе
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Руслан Полищук Источник: Opta
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву

Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича

«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ

Вячеслав Заховайло – о последних матчах киевлян в чемпионате

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Комментарии 2
Типу 1й у всьому.
Нойєр зробив антирекорд!? тххх.. та ви на Луніна подивіться, який за два матчі 6 голів пропустив! Ось майстерність
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
