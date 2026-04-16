Инфантино принял решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу участия сборной Ирана в чемпионате мира-2026 и заверил, что команда обязательно сыграет на турнире.

«Иранская сборная точно приедет. Мы, конечно, надеемся, что к тому времени ситуация в мире будет мирной — это был бы идеальный сценарий.

Но Иран должен быть на турнире, без сомнений. Они представляют свой народ, они заслужили участие, а футболисты хотят играть. Я недавно видел их — это довольно сильная команда. Они должны приехать. Спорт должен оставаться вне политики», — заявил Инфантино на конференции CNBC.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Иран в групповом этапе сыграет против Новой Зеландии (Лос-Анджелес, 15 июня), Бельгии (Лос-Анджелес, 21 июня) и Египта (Сиэтл, 26 июня).