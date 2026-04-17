Лион принял решение относительно будущего Яремчука. Дело в деньгах

«Лион» хочет оставить в составе украинского нападающего Романа Яремчука, однако финансовые возможности клуба могут не позволить оформить полноценный трансфер.

Украинец присоединился к французской команде зимой на правах аренды из «Олимпиакоса» и за это время успел провести 10 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей. Несмотря на не слишком большое количество игрового времени (5 выходов в стартовом составе), его выступления в целом получили положительные оценки от тренерского штаба.

Клуб заинтересован в том, чтобы оставить игрока, но на данный момент финансовая ситуация очень сложная. «Лион» не имеет возможности оплатить опцию выкупа.

Сумма выкупа, по имеющейся информации, составляет около 5 миллионов евро. Для «Лиона», который продолжает работать в условиях жесткой экономии, это может стать серьезным препятствием.