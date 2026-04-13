  4. Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука
13 апреля 2026, 11:07
Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука

Французский клуб не видит смысла оставлять форварда сборной Украины на сезон 2026/27

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион» намерен отказаться от услуг форварда сборной Украины Романа Яремчука, который выступает в Лиге 1 на правах аренды из греческого «Олимпиакоса».

Опытный 30-летний футболист перебрался в команду Паулу Фонсеки во время зимнего трансферного окна, в соглашении стороны прописали возможность выкупа контракта за пять миллионов евро.

По информации Le Progres, французский клуб не видит смысла оставлять Яремчука в чемпионате Франции, учитывая результаты украинца в нынешнем сезоне:

«Недовольный игрой Эндрика, Паулу Фонсека понимает, что в нынешний период результаты других новичков, пришедших в команду зимой (например Романа Яремчука), оказываются недостаточными, чтобы рассчитывать на них в новом сезоне».

Яремчук провел десять матчей в футболке французского клуба, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет 2,5 миллиона евро.

По теме:
Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Во Франции оценили игру Яремчука, который забил первый гол за Лион в Лиге 1
ФОТО. Как звезды украинского спорта праздновали Пасху
Лион Роман Яремчук Паулу Фонсека чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Le Progres
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Бокс | 13 апреля 2026, 05:02 1
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов

Боксер поздравил всех с Пасхой

Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 1
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13.04.2026, 00:40
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
«Такого не ожидал». Экс-директор Бенфики наехал на Моуриньо из-за Судакова
Футбол | 13.04.2026, 10:16
«Такого не ожидал». Экс-директор Бенфики наехал на Моуриньо из-за Судакова
«Такого не ожидал». Экс-директор Бенфики наехал на Моуриньо из-за Судакова
Комментарии 3
Вчора обидва зіграли добре. Ендрік взагалі зробив гру. Тому до кінця сезону буде видно. Чи буде ЛЧ чи ні
Інші видання пишуть, що Фонсека навпаки задоволений Яремчуком. Ті ЗМІ скрізь однакові - одні з перших джерел беруть інформацію і не фантазують, а інші заради хайпу вкидають постійно одне лайно
Ціна за 3 місяці впала в 2 рази !!
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 90
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
