Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука

Французский «Лион» намерен отказаться от услуг форварда сборной Украины Романа Яремчука, который выступает в Лиге 1 на правах аренды из греческого «Олимпиакоса».

Опытный 30-летний футболист перебрался в команду Паулу Фонсеки во время зимнего трансферного окна, в соглашении стороны прописали возможность выкупа контракта за пять миллионов евро.

По информации Le Progres, французский клуб не видит смысла оставлять Яремчука в чемпионате Франции, учитывая результаты украинца в нынешнем сезоне:

«Недовольный игрой Эндрика, Паулу Фонсека понимает, что в нынешний период результаты других новичков, пришедших в команду зимой (например Романа Яремчука), оказываются недостаточными, чтобы рассчитывать на них в новом сезоне».

Яремчук провел десять матчей в футболке французского клуба, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет 2,5 миллиона евро.