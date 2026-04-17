Гарри Кейн выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее
Англичанин хочет остаться в «Баварии»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн определился со своим будущим и хочет как можно скорее подписать новый контракт с мюнхенским клубом.
Английский нападающий находится в отличной форме и остается ключевой фигурой команды Венсана Компани. Именно он был одним из главных героев противостояния с мадридским «Реалом», забив два гола.
Несмотря на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и даже «Барселоны», сам футболист не планирует менять клуб в ближайшее время.
Его контракт с «Баварией» действует до 2027 года, однако руководство мюнхенцев уже работает над его продлением и улучшением условий.
Ожидается, что по новому контракту англичанин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с годовой зарплатой около 30 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Испанец выделил Буффона
Украинец пропустил четыре гола