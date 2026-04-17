  4. Гарри Кейн выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее
17 апреля 2026, 01:32
229
0

Гарри Кейн выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее

Англичанин хочет остаться в «Баварии»

17 апреля 2026, 01:32 |
229
0
Гарри Кейн выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн определился со своим будущим и хочет как можно скорее подписать новый контракт с мюнхенским клубом.

Английский нападающий находится в отличной форме и остается ключевой фигурой команды Венсана Компани. Именно он был одним из главных героев противостояния с мадридским «Реалом», забив два гола.

Несмотря на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и даже «Барселоны», сам футболист не планирует менять клуб в ближайшее время.

Его контракт с «Баварией» действует до 2027 года, однако руководство мюнхенцев уже работает над его продлением и улучшением условий.

Ожидается, что по новому контракту англичанин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с годовой зарплатой около 30 млн евро.

В Испании оценили игру Лунина после четырех пропущенных мячей от Баварии
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после четвертьфиналов турнира
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Футбол | 16 апреля 2026, 10:13 3
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»

Испанец выделил Буффона

В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 08:02 19
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Украинец пропустил четыре гола

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16.04.2026, 07:34
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Футбол | 17.04.2026, 01:23
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 16.04.2026, 22:51
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
