Гарри Кейн выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн определился со своим будущим и хочет как можно скорее подписать новый контракт с мюнхенским клубом.

Английский нападающий находится в отличной форме и остается ключевой фигурой команды Венсана Компани. Именно он был одним из главных героев противостояния с мадридским «Реалом», забив два гола.

Несмотря на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и даже «Барселоны», сам футболист не планирует менять клуб в ближайшее время.

Его контракт с «Баварией» действует до 2027 года, однако руководство мюнхенцев уже работает над его продлением и улучшением условий.

Ожидается, что по новому контракту англичанин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с годовой зарплатой около 30 млн евро.