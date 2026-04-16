Владимир САЛЮК: «Последние минуты первого тайма были очень тяжелыми»

Защитник «Металлиста 1925» Владимир Салюк прокомментировал матч УПЛ с «Вересом» (4:0):

– Поздравляю с победой. Я знаю, что для вашей команды было очень важно заработать три очка именно благодаря игре на поле?

– Добрый день, спасибо за вопрос. Да, эта игра была очень важна для нас. Четыре месяца назад мы не доиграли матч. На мой взгляд, футбольный клуб «Верес», мягко говоря, вел себя довольно некорректно, когда в Житомире отключился свет. Там были аплодисменты, все остальное было уже после игры. Поэтому, да, накануне игры мы даже разговаривали с нашим директором об этой игре, поэтому сегодня выходили полностью заряженными на все 100 процентов.

– По сравнению с 7 декабря, сегодня из-за этой мотивации, из-за этой принципиальности было легче выходить?

– Именно выходить? Не знаю. Кстати, мы понимали, что очень важными будут эти 25 минут. Очень важно было забить именно в эти 25 минут, потому что мы смотрели и знаем, что «Верес» – это очень дисциплинированная команда именно в игре в обороне. И если бы мы не забили в первые 25 минут, потом было бы очень трудно играть с этой командой, которая очень хорошо обороняется. Поэтому я считаю, что самым важным голом сегодня был первый гол Питера Итодо.

– Секрет такого успеха в том, что вам в эти первые минуты удалось забить свой гол. И это стало причинно-следственной связью именно счетом 4:0

– Сто процентов. Потому что во втором тайме «Верес» уже начал играть более раскрыто, у нас появились зоны, в которые мы могли вбегать и остро играть на контратаках.

– Счет красноречив, но в целом все-таки удавалось ли «Вересу» создать какие-то проблемы для «Металлиста 1925»?

– Конечно, создал. Последние минуты первого тайма были очень тяжелыми, когда «Верес» атаковал, в последние 3–4 минуты был настоящий натиск. Не скажу, что было легко, было довольно тяжело.

– «Металлист 1925» во второй половине сезона вообще не пропускает с игры, если не считать пенальти в матче с «Шахтером». А что является ключевым фактором вашей успешной обороны? На чем основана такая надежность?

– Наверное, во-первых, в обороне – это дисциплина. Во-вторых, я считаю, что у нас очень хорошая скамейка запасных. Игроки, которые не выходят с первых минут, могут выйти и усилить команду. Или если кто-то выбыл из-за травмы или перебора желтых карточек, то у нас есть такая же замена. Выходит игрок, который не менее хорошо играет именно на этой позиции. Равноценная замена на каждую позицию – это очень важно, я считаю.