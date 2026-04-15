Скандальный обидчик Турана завершил карьеру

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Суонси» Джонджо Шелви завершил карьеру. 34-летний англичанин в последнее время играл в составе «Арабиан Фэлконс» (третья по силе лига ОАЭ). Несмотря на это решение Шелви останется в том же клубе, где начнет карьеру тренера.

Шелви провел три года в «Ливерпуле» (семь голов в 69 матчах за «красных»). Его трансферная стоимость на пике составляла 18 млн евро.

Джонджо также запомнился громким скандалом, обвинив нынешнего тренера «Шахтера» Арду Турана в странных методах работы. Ранее они пересекались в турецком «Эюпспоре», и по итогам медиаразборок каждый остался при своем мнении.