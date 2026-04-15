  4. Скандальный обидчик Турана завершил карьеру
15 апреля 2026, 22:20 |
Джонджо Шелви начинает тренерскую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонджо Шелви

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Суонси» Джонджо Шелви завершил карьеру. 34-летний англичанин в последнее время играл в составе «Арабиан Фэлконс» (третья по силе лига ОАЭ). Несмотря на это решение Шелви останется в том же клубе, где начнет карьеру тренера.

Шелви провел три года в «Ливерпуле» (семь голов в 69 матчах за «красных»). Его трансферная стоимость на пике составляла 18 млн евро.

Джонджо также запомнился громким скандалом, обвинив нынешнего тренера «Шахтера» Арду Турана в странных методах работы. Ранее они пересекались в турецком «Эюпспоре», и по итогам медиаразборок каждый остался при своем мнении.

АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Руслан Полищук
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
