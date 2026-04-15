Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Эберечи ЭЗЕ: «Я мечтал об этом»
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 21:42 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:52
91
0

Эберечи ЭЗЕ: «Я мечтал об этом»

Полузащитник «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против «Спортинга»

15 апреля 2026, 21:42 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:52
91
0
Эберечи ЭЗЕ: «Я мечтал об этом»
УЕФА. Эберечи Эзе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (первый матч — 1:0):

«Мы все осознаем, в каком положении находимся, и знаем, что поставлено на карту. У нас безграничная уверенность и безграничная вера. Думаю, то, что мы не испытали негативных моментов, придает нам свежести. Но, судя по тому, что я вижу, у нас очень сильная вера и огромная уверенность.

Лига чемпионов – это нечто особенное. Я мечтал сыграть в этом турнире. Это моя цель, и я отношусь к ней очень серьезно.

Мы видели, как играет «Спортинг», но не знаем, что будет завтра, трудно делать предположения. Основное внимание уделяется тому, как мы будем играть, как будем действовать. Таков у нас настрой.

Дьокериш? Он хороший парень. Особый характер и особый игрок. Он готов отдать все на поле. Он вдохновляет, заражает своей энергией, и он убийственен в завершении атак. Огромная помощь для команды, и он – лидер».

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Эберечи Эзе Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Лига чемпионов Арсенал - Спортинг
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем