Эберечи ЭЗЕ: «Я мечтал об этом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (первый матч — 1:0):

«Мы все осознаем, в каком положении находимся, и знаем, что поставлено на карту. У нас безграничная уверенность и безграничная вера. Думаю, то, что мы не испытали негативных моментов, придает нам свежести. Но, судя по тому, что я вижу, у нас очень сильная вера и огромная уверенность.

Лига чемпионов – это нечто особенное. Я мечтал сыграть в этом турнире. Это моя цель, и я отношусь к ней очень серьезно.

Мы видели, как играет «Спортинг», но не знаем, что будет завтра, трудно делать предположения. Основное внимание уделяется тому, как мы будем играть, как будем действовать. Таков у нас настрой.

Дьокериш? Он хороший парень. Особый характер и особый игрок. Он готов отдать все на поле. Он вдохновляет, заражает своей энергией, и он убийственен в завершении атак. Огромная помощь для команды, и он – лидер».

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.