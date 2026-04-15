Леандро ТРОССАРД: «Думаю, иногда нам просто нужно быть немного смелее»

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (первый матч — 1:0):

«К команде присоединилось много новых игроков высокого уровня, поэтому я считаю, что наш состав стал шире и насчитывает немало конкурентоспособных футболистов, что нам очень помогает. В те моменты, когда дела идут не так, как нам хотелось бы, у нас на скамейке запасных есть много игроков, которые имеют такой же уровень, а в некоторых аспектах, я бы сказал, даже выше. Вот так мы и можем выигрывать матчи.

Я думаю, иногда нам просто нужно быть немного смелее, я бы сказал – просто идти на все. С тем потенциалом, который есть у нас в команде, мы можем победить кого угодно. Особенно в Лиге чемпионов мы также показали, что можем демонстрировать действительно хорошие выступления, и в наш день мы непобедимы.

Я всегда хочу показать всем, на что я способен, и я думаю, что именно такой была моя карьера до сих пор. Именно так я ее формировал, и мне это нравится. Конечно, нужно демонстрировать свои качества и индивидуальные навыки, но если каждый выполняет свою задачу в команде, именно так, я бы сказал, и строится идеальная команда. И именно так выигрывают матчи и, возможно, завоевывают трофеи.

Я хочу влиять на ход игры. Я хочу показать себя миру, помочь команде, выигрывать матчи. Я очень конкурентоспособен, поэтому думаю, что это просто мой характер — показывать себя и двигаться вперед. Я считаю, что именно для этого ты и являешься футболистом. Особенно как нападающий, всегда приятно быть вовлеченным в эти моменты, а забивать голы и делать ассисты — это одно из самых прекрасных вещей в футболе. Это приносит столько радости, и именно этого я стремлюсь.

Если я вижу что-то, на что, возможно, смотрел бы иначе, будь я в их возрасте, я бы рассказал им, как я с этим справлялся. Я бы рассказал им и, в некотором смысле, помог. И да, это от них зависит, примут ли они это. Конечно, у каждого своя личность, свой характер, но именно так я стараюсь помогать, в том числе и молодым игрокам в составе.

Я стараюсь помогать своим партнерам по команде. Конечно, если вы учите друг друга, это может помочь вам во многих разных аспектах — и я думаю, что в основном на поле я стараюсь это делать. Некоторые люди любят разговаривать перед игрой в раздевалке. Я же предпочитаю делать это на поле, чтобы помочь своим партнерам по команде, а также это помогает мне самому. Если вы общаетесь правильно, это может облегчить игру для вас самих».

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.