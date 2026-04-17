Семья Луческу выступила с официальным заявлением после смерти тренера

Семья бывшего главного тренера «Динамо» и ряда европейских клубов Мирчи Луческу, скончавшегося 7 апреля 2026 года, обнародовала открытое письмо с благодарностью всем, кто помог организовать прощальную церемонию в Бухаресте.

В обращении семья выразила благодарность государственным и частным структурам, которые присоединились к организации похорон, подчеркнув, что благодаря их поддержке церемония прошла на достойном уровне.

«Мы не были одни ни на мгновение. С момента, когда впервые узнали о его состоянии, и до похорон нас сопровождала волна поддержки – сообщения, слова и жесты сочувствия», – говорится в заявлении семьи.