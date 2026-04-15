ФОТО. Звездный футболист во второй раз станет отцом

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вскоре снова станет отцом. По информации немецкого издания Bunte, 40-летний футболист вместе с супругой Аникой ожидает рождения второго ребенка.

Пара поженилась в конце 2023 года в закрытом формате на Тегернзее. Именно там они сейчас живут вместе как семья. Жена Нойера ранее профессионально занималась гандболом и выступала во второй Бундеслиге за «ESV Регенсбург».

Первый ребенок супругов – сын Лука – появился на свет в марте 2024 года. Теперь семья готовится к новому пополнению, хотя официально информация пока не подтверждена.

Для Нойера это второй брак. В 2020 году он развелся со своей первой женой Ниной после нескольких лет совместной жизни.

Несмотря на возраст, чемпион мира продолжает активную карьеру и остается важной фигурой в мировом футболе. В то же время в личной жизни вратаря, похоже, наступил один из самых счастливых периодов.