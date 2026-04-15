  4. ФОТО. Звездный футболист во второй раз станет отцом
15 апреля 2026, 20:41 | Обновлено 15 апреля 2026, 20:48
Хорошие новости для Мануэля Нойера

Instagram. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вскоре снова станет отцом. По информации немецкого издания Bunte, 40-летний футболист вместе с супругой Аникой ожидает рождения второго ребенка.

Пара поженилась в конце 2023 года в закрытом формате на Тегернзее. Именно там они сейчас живут вместе как семья. Жена Нойера ранее профессионально занималась гандболом и выступала во второй Бундеслиге за «ESV Регенсбург».

Первый ребенок супругов – сын Лука – появился на свет в марте 2024 года. Теперь семья готовится к новому пополнению, хотя официально информация пока не подтверждена.

Для Нойера это второй брак. В 2020 году он развелся со своей первой женой Ниной после нескольких лет совместной жизни.

Несмотря на возраст, чемпион мира продолжает активную карьеру и остается важной фигурой в мировом футболе. В то же время в личной жизни вратаря, похоже, наступил один из самых счастливых периодов.

По теме:
Бавария – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Баварии
КОМПАНИ: «Он играет на невероятно высоком уровне»
Рафинья публично извинился. Бразильцу стыдно за свое поведение
Футбол | 15 апреля 2026, 18:17 0
Нападающий «Барселоны» признал свою вину

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 4
«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Футбол | 15.04.2026, 09:13
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 10
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 13
Другие виды
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 35
Футбол
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
