Глава «Наполи» призвал отменить карточки, мини-офсайды и Лигу чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил радикально изменить правила футбола, чтобы подрастающее поколение любило этот вид спорта больше, чем видеоигры.

– Я бы уменьшил таймы наполовину до 25 минут, но чистого времени, – заявил функционер.

Де Лаурентис также отменил бы карточки, каждое предупреждение можно заменить на штраф в 5 минут, а удаление – в 20 минут.

Следующий пункт – нужно отменить «миллиметровые офсайды».

Серии А также может достаться, если идеи главы «Наполи» кто-то захочет реализовать. Элитный дивизион предложено сократить до 16 команд.

Лигу чемпионов может заменить «Суперчемпионат», в котором могут играть три команды от Франции, четыре от Испании и Германии, пять от Англии и Италии: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома».