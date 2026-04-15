Глава «Наполи» призвал отменить карточки, мини-офсайды и Лигу чемпионов
Аурелио Де Лаурентис может снискать лавры реформатора правил футбола
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил радикально изменить правила футбола, чтобы подрастающее поколение любило этот вид спорта больше, чем видеоигры.
– Я бы уменьшил таймы наполовину до 25 минут, но чистого времени, – заявил функционер.
Де Лаурентис также отменил бы карточки, каждое предупреждение можно заменить на штраф в 5 минут, а удаление – в 20 минут.
Следующий пункт – нужно отменить «миллиметровые офсайды».
Серии А также может достаться, если идеи главы «Наполи» кто-то захочет реализовать. Элитный дивизион предложено сократить до 16 команд.
Лигу чемпионов может заменить «Суперчемпионат», в котором могут играть три команды от Франции, четыре от Испании и Германии, пять от Англии и Италии: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Там вже вінками пахне, тому й задурманило