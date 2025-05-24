Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Дети Неаполя с гордостью носят футболку Наполи»

«Наполи» официально стал чемпионом Италии сезона 2024/25. Клуб из Неаполя получил скудетто – главный трофей Серии A.

В решающем 38-м туре команда Антонио Конте одолела «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис, получив прекрасный подарок на свой день рождения, прокомментировал успех команды:

«Я чувствую облегчение, потому что выиграть четвертое скудетто – это очень значительное достижение. Это означает, что мы несем культуру труда Юга, чтобы соревноваться с силами Севера.

Я связался с Конте еще в январе прошлого года, но он сказал мне, что предпочел бы приехать в июне, чтобы вместе построить команду. Нам это удалось, и я благодарю его, потому что он великий тренер и сделал выдающуюся работу. Мне было бы очень приятно, если бы он вел нас и в следующем году в Лиге чемпионов.

Сегодня дети Неаполя с гордостью носят футболку «Наполи». И для меня это – самая большая радость, потому что дети – наше будущее. Неаполь – прекрасный город с менталитетом победителя, потому что даже когда есть трудности или отчаяние, этот народ всегда находит выход и создает прекрасные перспективы. Да здравствует Неаполь и да здравствует неаполитанскость!

Мы продолжим смотреть вперед с амбициями строить все более конкурентоспособную команду, чтобы достигать еще более престижных целей. Но сейчас дайте мне отпраздновать скудетто и мой день рождения вместе с этим чудесным городом».