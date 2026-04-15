ВИДЕО. Роскошный гол Итодо. Форвард Металлиста 1925 оформил хет-трик

В перенесенном матче-доигровке чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом хет-трик оформил форвард харьковской команды Питер Итодо.

При этом третий мяч получился особенно красивым.

Нападающий добрался до отметки в семь голов в текущем сезоне УПЛ.