ВИДЕО. Лев в маске. Атлетико поиздевался над Барселоной
Мадридский клуб продолжает праздновать выход в 1/2 финала ЛЧ
Мадридский «Атлетико» опубликовал шуточное видео в социальных сетях после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Матрасники» проиграли домашнюю встречу (1:2), но сумели пробиться в полуфинал по сумме двух матчей – 3:2.
Градус противостояния достиг предела еще до начала матча в Мадриде: «Барселона» жаловалась на состояние газона перед стартом, УЕФА проводила проверки поля. И это все происходило на фоне первого противостояния, после которого был отстранен главный судья, а каталонцы подали жалобу на действия арбитров.
Сам поединок получился горячим и насыщенным обсуждениями, в котором было много борьбы.
После финального свистка «Атлетико» представил видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где «Барселона» была показана в образе льва, пытающегося застать туристов врасплох.
В итоге лев оказался ненастоящим – под маской «царя зверей» находился дружелюбный пес породы лабрадор.
Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
