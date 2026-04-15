Мадридский «Атлетико» опубликовал шуточное видео в социальных сетях после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Матрасники» проиграли домашнюю встречу (1:2), но сумели пробиться в полуфинал по сумме двух матчей – 3:2.

Градус противостояния достиг предела еще до начала матча в Мадриде: «Барселона» жаловалась на состояние газона перед стартом, УЕФА проводила проверки поля. И это все происходило на фоне первого противостояния, после которого был отстранен главный судья, а каталонцы подали жалобу на действия арбитров.

Сам поединок получился горячим и насыщенным обсуждениями, в котором было много борьбы.

После финального свистка «Атлетико» представил видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где «Барселона» была показана в образе льва, пытающегося застать туристов врасплох.

В итоге лев оказался ненастоящим – под маской «царя зверей» находился дружелюбный пес породы лабрадор.

ВИДЕО. Лев в маске. Атлетико поиздевался над Барселоной