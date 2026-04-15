15 апреля 2026, 16:44
1446
0

Источник: Клуб АПЛ подготовил контракт звезде сборной Украины

Эвертон хочет продлить сотрудничество с Виталием Миколенко

15 апреля 2026, 16:44 |
1446
0
Источник: Клуб АПЛ подготовил контракт звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Эвертон» планирует продлить контракт с украинским защитником Виталием Миколенко, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клуб из Ливерпуля готов предложить воспитаннику киевского «Динамо» новое соглашение. Ожидается, что переговоры с левым защитником активизируются в ближайшие недели.

Миколенко выступает за клуб из Ливерпуля с января 2022 года. Всего в составе «Эвертона» украинец сыграл 152 матча. В них он отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее легенда Эвертона Адриан Хит оценил уровень Миколенко.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон продление контракта
Антон Романенко Источник: SpursTeamTalk
