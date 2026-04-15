Источник: Клуб АПЛ подготовил контракт звезде сборной Украины

Английский «Эвертон» планирует продлить контракт с украинским защитником Виталием Миколенко, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клуб из Ливерпуля готов предложить воспитаннику киевского «Динамо» новое соглашение. Ожидается, что переговоры с левым защитником активизируются в ближайшие недели.

Миколенко выступает за клуб из Ливерпуля с января 2022 года. Всего в составе «Эвертона» украинец сыграл 152 матча. В них он отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

