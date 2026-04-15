Источник: Клуб АПЛ подготовил контракт звезде сборной Украины
Эвертон хочет продлить сотрудничество с Виталием Миколенко
Английский «Эвертон» планирует продлить контракт с украинским защитником Виталием Миколенко, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, клуб из Ливерпуля готов предложить воспитаннику киевского «Динамо» новое соглашение. Ожидается, что переговоры с левым защитником активизируются в ближайшие недели.
Миколенко выступает за клуб из Ливерпуля с января 2022 года. Всего в составе «Эвертона» украинец сыграл 152 матча. В них он отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее легенда Эвертона Адриан Хит оценил уровень Миколенко.
