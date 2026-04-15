Симеоне – 6-й тренер в истории Лиги чемпионов по набранным очкам
Аргентинец остался единственным представителем топ-10 рейтинга, чей клуб продолжает выступления в ЛЧ
Аргентинский тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне набрал во главе клуба 222 очка в Лиге чемпионов.
Это шестой показатель среди всех тренеров в истории турнира.
Большее количество очков чем Симеоне в ЛЧ набирали только Карло Анчелотти (425), Пеп Гвардиола (389), Алекс Фергюсон (365), Арсен Венгер (302) и Жозе Моуриньо (285).
Интересным фактом является то, что аргентинский специалист остался единственным представителем топ-10 данного рейтинга, клуб которого продолжает выступления в сезоне 2025/26.
Также стоит отметить, что этот результат (222 очка) Диего Симеоне достиг во главе только одной команды (Атлетико).
Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов
- 425 – Карло Анчелотти (Италия)
- 389 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 365 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 302 – Арсен Венгер (Франция)
- 285 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 222 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 189 – Юрген Клопп (Германия)
- 187 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 182 – Рафаэль Бенитес (Испания)
- 171 – Оттмар Хитцвельд (Германия)
