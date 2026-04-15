Симеоне – 6-й тренер в истории Лиги чемпионов по набранным очкам

Аргентинский тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне набрал во главе клуба 222 очка в Лиге чемпионов.

Это шестой показатель среди всех тренеров в истории турнира.

Большее количество очков чем Симеоне в ЛЧ набирали только Карло Анчелотти (425), Пеп Гвардиола (389), Алекс Фергюсон (365), Арсен Венгер (302) и Жозе Моуриньо (285).

Интересным фактом является то, что аргентинский специалист остался единственным представителем топ-10 данного рейтинга, клуб которого продолжает выступления в сезоне 2025/26.

Также стоит отметить, что этот результат (222 очка) Диего Симеоне достиг во главе только одной команды (Атлетико).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов