Симеоне – 6-й тренер в истории Лиги чемпионов по набранным очкам

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне набрал во главе клуба 222 очка в Лиге чемпионов.

Это шестой показатель среди всех тренеров в истории турнира.

Большее количество очков чем Симеоне в ЛЧ набирали только Карло Анчелотти (425), Пеп Гвардиола (389), Алекс Фергюсон (365), Арсен Венгер (302) и Жозе Моуриньо (285).

Интересным фактом является то, что аргентинский специалист остался единственным представителем топ-10 данного рейтинга, клуб которого продолжает выступления в сезоне 2025/26.

Также стоит отметить, что этот результат (222 очка) Диего Симеоне достиг во главе только одной команды (Атлетико).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов

  • 425 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 389 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 365 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 302 – Арсен Венгер (Франция)
  • 285 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 222 – Диего Симеоне (Аргентина)
  • 189 – Юрген Клопп (Германия)
  • 187 – Луи ван Гал (Нидерланды)
  • 182 – Рафаэль Бенитес (Испания)
  • 171 – Оттмар Хитцвельд (Германия)
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Спортинг – Арсенал
Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 4
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15 апреля 2026, 08:48 10
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 15.04.2026, 07:00
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Популярные новости
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
15.04.2026, 00:02 22
Футбол
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
14.04.2026, 09:00 11
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
