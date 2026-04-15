В Бразилии обсудят меры против манипуляций результатами в футболе
Футбольные власти Акре проведут встречу с участниками местных соревнований
Прокуратура штата Акре совместно с Департаментом честности Бразильской футбольной конфедерации (БФЖ) инициировали профилактическое совещание по борьбе с манипуляциями результатами матчей в регионе.
Президент Футбольной федерации Акре Адем Араужо сообщил, что на встречу будут приглашены представители клубов, тренеры, менеджеры и игроки для ознакомления с правилами и мерами контроля.
Инициатива направлена на объединение всех участников местного футбола в борьбе с возможными нарушениями и повышение прозрачности соревнований. По словам Араужо, первый этап носит исключительно профилактический и разъяснительный характер.
Власти подчеркивают, что цель встречи – не обвинения, а предупреждение о рисках и возможных последствиях, а также выстраивание диалога с футбольным сообществом.
