Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. В Бразилии обсудят меры против манипуляций результатами в футболе
Азартные игры
15 апреля 2026, 15:32
В Бразилии обсудят меры против манипуляций результатами в футболе

Футбольные власти Акре проведут встречу с участниками местных соревнований

Cruzeiro do Sul (Acre)

Прокуратура штата Акре совместно с Департаментом честности Бразильской футбольной конфедерации (БФЖ) инициировали профилактическое совещание по борьбе с манипуляциями результатами матчей в регионе.

Президент Футбольной федерации Акре Адем Араужо сообщил, что на встречу будут приглашены представители клубов, тренеры, менеджеры и игроки для ознакомления с правилами и мерами контроля.

Инициатива направлена на объединение всех участников местного футбола в борьбе с возможными нарушениями и повышение прозрачности соревнований. По словам Араужо, первый этап носит исключительно профилактический и разъяснительный характер.

Власти подчеркивают, что цель встречи – не обвинения, а предупреждение о рисках и возможных последствиях, а также выстраивание диалога с футбольным сообществом.

Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем