В Бразилии обсудят меры против манипуляций результатами в футболе

Прокуратура штата Акре совместно с Департаментом честности Бразильской футбольной конфедерации (БФЖ) инициировали профилактическое совещание по борьбе с манипуляциями результатами матчей в регионе.

Президент Футбольной федерации Акре Адем Араужо сообщил, что на встречу будут приглашены представители клубов, тренеры, менеджеры и игроки для ознакомления с правилами и мерами контроля.

Инициатива направлена на объединение всех участников местного футбола в борьбе с возможными нарушениями и повышение прозрачности соревнований. По словам Араужо, первый этап носит исключительно профилактический и разъяснительный характер.

Власти подчеркивают, что цель встречи – не обвинения, а предупреждение о рисках и возможных последствиях, а также выстраивание диалога с футбольным сообществом.

Во Франции усиливают борьбу с финансовыми преступлениями в беттинге