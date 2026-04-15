  4. Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2026, 16:21 | Обновлено 15 апреля 2026, 16:28
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»

Вацко считает, что клубу нельзя разрешать играть дома

ФК Буковина

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает справедливым, что Буковине в полуфинале Кубка Украины не разрешили принимать Динамо на своем поле.

На стадионе проблемы с освещением – арена не соответствует уровню УПЛ, куда Буковина должна выйти по итогам сезона Первой лиги.

«Буковина год назад в такой же ситуации в Кубке не сыграла дома – нет освещения. Год был у клуба, ничего в этом плане не сделали. Через несколько месяцев команда официально будет в УПЛ. И что делать? Согласно с регламентом, команде нельзя разрешать играть на своем стадионе в элите».

«Я считаю, что будет правильно, если Буковине, если ничего не изменится с освещением, не дадут играть дома. Это будет честно и справедливо», – сказал Вацко.

Матч полуфинала Кубка Украины пройдет в Тернополе.

Чернівцям  - світло
динамі - кубок
