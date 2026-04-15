  4. Отгрузили пять мячей. Карпаты в спарринге разгромили Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер лига
15 апреля 2026, 15:24 | Обновлено 15 апреля 2026, 15:25
Отгрузили пять мячей. Карпаты в спарринге разгромили Феникс-Мариуполь

Представитель УПЛ не оставил шансов команде из Первой лиги

В среду, 15 апреля, на поле учебно-тренировочной базы львовских «Карпат» прошел товарищеский матч. «Карпаты» со счетом 5:0 обыграли «Феникс-Мариуполь».

«Карпаты» вышли вперед уже на 6-й минуте. Голкипер ФК «Феникс-Мариуполь» Антон Задерейко отбил два удара, но с добиванием от Ярослава Карабина справиться уже не смог.

На 14-й минуте «Феникс-Мариуполь» пропустил второй мяч. Отличился Тимур Стецьков. А в конце первого тайма Карабин сделал счет 3:0.

После перерыва «Карпаты» еще дважды огорчили соперника. Голы на свой счет записали Артур Шах и Амбросий Чачуа.

Товарищеский матч. 15 апреля

«Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» – 5:0

Голы: Карабин, 6, 44, Стецьков, 14, Шах, 70, Чачуа, 85

«Карпаты»: Мысак (Клищук, 46), Адамюк (Сыч, 61), Жан Педрозу (Холод, 61), Стецьков (Лях, 61), Булеза (Бабогло, 46), Эрики (Сапуга, 46, Чачуа, 68), Рубчинский (Алькайн, 61), Квасница (Бруниньо, 46), Стенио (Костенко, 61), Пауло Витор (Шах, 46), Карабин (Фаал, 61).

«Феникс-Мариуполь»: Задерейко, Кусий, Горин, Балаба, Мельник, Гагун, Богданов, Радченко, Кисленко, Грицак, Ковалюк.

На замену вышли: Синица, Ревакович, Ориховский, Кучеров, Орищак, Ременяк, Кухарук, Русин, Сидоренко.

