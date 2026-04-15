Легенда Динамо не понял поступка Суркиса. Его уволили из клуба по эмейлу

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко вспомнил обстоятельства своего увольнения в 2020 году, которое произошло необычным образом.

По словам специалиста, решение руководства клуба он получил по электронной почте, без личной беседы с президентом Игорем Суркисом.

«Я для себя это объяснял так: возможно, Игорю Суркису было сложно сказать это лично. Наверное, ему было неудобно. Хотя мы знакомы очень давно — еще с 80-х годов. Можно было просто прийти и сказать, ничего страшного в этом не было бы», – отметил Михайличенко.

Напомним, что в сезоне-2019/20 «Динамо» (Киев) под руководством Михайличенко заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок Украины, однако это не помешало руководству принять решение о смене тренерского штаба.