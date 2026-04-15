  4. Легенда Динамо не понял поступка Суркиса. Его уволили из клуба по эмейлу
15 апреля 2026, 22:37
372
0

Легенда Динамо не понял поступка Суркиса. Его уволили из клуба по эмейлу

Михайличенко рассказал, как покинул киевский клуб

15 апреля 2026, 22:37 |
372
0
Легенда Динамо не понял поступка Суркиса. Его уволили из клуба по эмейлу
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко вспомнил обстоятельства своего увольнения в 2020 году, которое произошло необычным образом.

По словам специалиста, решение руководства клуба он получил по электронной почте, без личной беседы с президентом Игорем Суркисом.

«Я для себя это объяснял так: возможно, Игорю Суркису было сложно сказать это лично. Наверное, ему было неудобно. Хотя мы знакомы очень давно — еще с 80-х годов. Можно было просто прийти и сказать, ничего страшного в этом не было бы», – отметил Михайличенко.

Напомним, что в сезоне-2019/20 «Динамо» (Киев) под руководством Михайличенко заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок Украины, однако это не помешало руководству принять решение о смене тренерского штаба.

Питер ИТОДО: «Мы проделали очень важную работу перед игрой»
ФОТО. Жена футболиста Шахтера опубликовала беременный фотосет
Металлист 1925 – Верес – 4:0. Итодо оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Алексей Михайличенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Игорь Суркис
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 5
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 7
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Футбол | 15.04.2026, 21:25
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15.04.2026, 05:25
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
13.04.2026, 20:31 26
Теннис
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 42
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
