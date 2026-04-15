Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 12:54 |
151
0

Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов

Вспомним рекордсменов-гвардейцев данной стадии в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Карим Бензема и Криштиану Роналду держат рекорд Лиги чемпионов по участию в полуфиналах турнира.

В активе француза и португальца по 11 полуфиналов престижнейшего турнира Европы в карьере.

На одно участие меньше в данной стадии ЛЧ имеет немец Тони Кроос (10).

Игроки с самым большим количеством участия в полуфиналах Лиги чемпионов

  • 11 – Карим Бензема (Франция)
  • 11 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 10 – Тони Кроос (Германия)
  • 9 – Томас Мюллер (Германия)
  • 9 – Дани Карвахаль (Испания)
  • 9 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 9 – Давид Алаба (Австрия)
  • 9 – Тиаго Алькантара (Испания)
  • 9 – Марсело (Бразилия)
  • 9 – Серхио Рамос (Испания)
  • 9 – Хаби Алонсо (Испания)
  • 9 – Хави (Испания)
  • 9 – Икер Касильяс (Испания)
  • 8 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 8 – Начо (Испания)
  • 8 – Рафаэль Варан (Франция)
  • 8 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 8 – Жерар Пике (Испания)
  • 8 – Карлес Пуйоль (Испания)
  • 8 – Клод Макелеле (Франция)
По теме:
статистика Лига чемпионов Карим Бензема Криштиану Роналду Тони Кроос
Сергей Турчак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем