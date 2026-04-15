Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов
Вспомним рекордсменов-гвардейцев данной стадии в истории турнира
Карим Бензема и Криштиану Роналду держат рекорд Лиги чемпионов по участию в полуфиналах турнира.
В активе француза и португальца по 11 полуфиналов престижнейшего турнира Европы в карьере.
На одно участие меньше в данной стадии ЛЧ имеет немец Тони Кроос (10).
Игроки с самым большим количеством участия в полуфиналах Лиги чемпионов
- 11 – Карим Бензема (Франция)
- 11 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 10 – Тони Кроос (Германия)
- 9 – Томас Мюллер (Германия)
- 9 – Дани Карвахаль (Испания)
- 9 – Лука Модрич (Хорватия)
- 9 – Давид Алаба (Австрия)
- 9 – Тиаго Алькантара (Испания)
- 9 – Марсело (Бразилия)
- 9 – Серхио Рамос (Испания)
- 9 – Хаби Алонсо (Испания)
- 9 – Хави (Испания)
- 9 – Икер Касильяс (Испания)
- 8 – Мануэль Нойер (Германия)
- 8 – Начо (Испания)
- 8 – Рафаэль Варан (Франция)
- 8 – Лионель Месси (Аргентина)
- 8 – Жерар Пике (Испания)
- 8 – Карлес Пуйоль (Испания)
- 8 – Клод Макелеле (Франция)
Champions League kings 🤩 pic.twitter.com/a6wykKgPmC— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) April 15, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2026, 09:56 6
Мальдера может вернуться в главную команду страны
Футбол | 15 апреля 2026, 04:54 7
У Герреро и Бленуце большие контракты
Футбол | 15.04.2026, 00:05
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Футбол | 15.04.2026, 11:18
Комментарии 0
Популярные новости
13.04.2026, 21:58
14.04.2026, 07:14 34
13.04.2026, 09:21 10
15.04.2026, 04:32 1
14.04.2026, 06:12 16
13.04.2026, 08:41 7
14.04.2026, 08:32 41
13.04.2026, 14:23 9