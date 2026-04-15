Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
15 апреля 2026, 23:23 |
82
0

АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Противостояние 1/4 финала состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени

15 апреля 2026, 23:23 |
82
0
АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. АЗ Алкмаар – Шахтер

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».

Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Команды сыграют на арене «AFAS Stadion».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке донецкий клуб разгромил соперника со счетом 3:0 на номинально домашней арене в польском Кракове, где голами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитнль пары «АЗ Алкмаар» – «Шахтер» в полуфинале турнира сыграет против сильнейшего в противостоянии «Кристал Пэлас» – «Фиорентина» (3:0 в первом матче).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале платформе MEGOGO.

АЗ Алкмаар – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар
Скандальный обидчик Турана завершил карьеру
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Лига конференций АЗ Алкмаар Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер смотреть онлайн
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15 апреля 2026, 05:25 14
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства

Илья будет выступать за Хорватию

Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Футбол | 15 апреля 2026, 19:55 18
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»

Вацко считает, что клубу нельзя разрешать играть дома

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15.04.2026, 08:11
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Футбол | 15.04.2026, 21:25
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Популярные новости
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
14.04.2026, 20:17 1
Другие виды
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 93
Футбол
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 11
Футбол
