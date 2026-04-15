АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».

Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Команды сыграют на арене «AFAS Stadion».

В первом поединке донецкий клуб разгромил соперника со счетом 3:0 на номинально домашней арене в польском Кракове, где голами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитнль пары «АЗ Алкмаар» – «Шахтер» в полуфинале турнира сыграет против сильнейшего в противостоянии «Кристал Пэлас» – «Фиорентина» (3:0 в первом матче).

