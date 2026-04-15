Капитан Атлетико: «К счастью, третий гол Барсы отменили из-за офсайда»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после непростой дуэли с «Барселоной».

«Матрасники» проиграли домашний матч со счетом 1:2, но по сумме двух встреч прошли дальше – 3:2.

«Мы невероятно счастливы. Уровень «Барселоны»… мы провели там отличный матч, и сегодня команда смогла переломить ситуацию. Мы заслуженные победители и в полуфинале. Мы проделали огромный объем работы, и это было крайне важно для выхода дальше.

Противостояние было равным, и нужно было продолжать. Мы играли дома. Команда сумела подняться после тяжёлого удара в первые 25 минут. Мы забили и могли забить еще.

Казалось, что мы контролировали игру изнутри. Но в одной из изолированных атак они забили третий гол, который, к счастью, был отменен из-за офсайда.

Муссо провел отличный матч, и Льоренте тоже. Не знаю, видели ли вы игру Маркоса. Все мы провели сильный матч. Нужно, чтобы каждый добавлял со своей позиции, если мы хотим бороться за все турниры.

Кубок Испании? Требования нормальные. Теперь мы хотим выиграть Кубок. Мы давно его не выигрывали и будем за него бороться», – заявил Коке.

В полуфинале мадридский клуб сыграет с победителем пары «Арсенал» – «Спортинг». Первая дуэль команд завершилась победой «канониров» (1:0), вторая встреча пройдет 15 апреля в Лондоне.