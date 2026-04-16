Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил поражение киевского «Динамо» в матче против «Металлиста 1925» (0:1).

– Перейдем к «Динамо», которое уступило «Металлисту 1925» (0:1). Наставник киевлян Костюк после игры сказал, что его команда проиграла, не нанеся ни одного удара по собственным воротам. Какое впечатление на вас произвели динамовцы и подопечные Младена Бартуловича?

– Честно говоря, ничего особенного. Сколько раз они ударили по воротам? «Динамо» имело определенное преимущество в контроле мяча, но я не увидел, чтобы они создали что-то серьезное у чужих ворот. Кто быстрее забил, тот и выиграл. Такая игра – до забитого гола. Ну, «Металлист 1925» и воспользовался своим единственным шансом, молодцы.