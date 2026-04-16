  4. Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 08:54
699
0

Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925

Киевляне потерпели второе подряд поражение в чемпионате Украины

16 апреля 2026, 08:54 |
699
0
Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил поражение киевского «Динамо» в матче против «Металлиста 1925» (0:1).

– Перейдем к «Динамо», которое уступило «Металлисту 1925» (0:1). Наставник киевлян Костюк после игры сказал, что его команда проиграла, не нанеся ни одного удара по собственным воротам. Какое впечатление на вас произвели динамовцы и подопечные Младена Бартуловича?

– Честно говоря, ничего особенного. Сколько раз они ударили по воротам? «Динамо» имело определенное преимущество в контроле мяча, но я не увидел, чтобы они создали что-то серьезное у чужих ворот. Кто быстрее забил, тот и выиграл. Такая игра – до забитого гола. Ну, «Металлист 1925» и воспользовался своим единственным шансом, молодцы.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Мирон Маркевич Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
