  4. Легенда Динамо: «Жалею, что не избил его, это не человек, а хамло»
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал громкий инцидент с сантехником, который ранее обвинял его в избиении.

«Я даже не хочу об этом говорить, если честно. Это был просто пиар с его стороны. Откровенно скажу – жалею, что тогда не избил его, потому что он оскорблял и ударил женщин, которые пришли с ним поговорить.

Я лишь схватил его и спросил, что он делает. Но считаю, что он вел себя недопустимо – это не человек, а хам. Если бы это было не мое имя, никто бы на это и не обратил внимания. Видимо, он просто хотел что-то получить, но ничего не вышло», – сказал Михайличенко.

Алексей Михайличенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Він , напевне, теж шкодує, що не відп...див тебе.
