Легенда Динамо: «Жалею, что не избил его, это не человек, а хамло»
Михайличенко вспомнил конфликт с сантехником
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал громкий инцидент с сантехником, который ранее обвинял его в избиении.
«Я даже не хочу об этом говорить, если честно. Это был просто пиар с его стороны. Откровенно скажу – жалею, что тогда не избил его, потому что он оскорблял и ударил женщин, которые пришли с ним поговорить.
Я лишь схватил его и спросил, что он делает. Но считаю, что он вел себя недопустимо – это не человек, а хам. Если бы это было не мое имя, никто бы на это и не обратил внимания. Видимо, он просто хотел что-то получить, но ничего не вышло», – сказал Михайличенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
