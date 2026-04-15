Симеоне назвал единственный способ, которым можно победить Барселону

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышла в полуфинал – 3:2.

– Еще один успех через страдания…

– Пффф, 14 лет… и правда, меня эмоционально наполняет то, что команда продолжает конкурировать. Футболисты меняются, мы начинали снова множество раз и снова оказались среди четырех лучших команд Европы. Мы противостояли команде, которая играет чрезвычайно хорошо, с невероятной скоростью, которую очень сложно контролировать.

Мы приложили огромные усилия после 0:2, хотя были индивидуальные ошибки. Нам удалось стабилизировать игру, войти в матч и сохранять спокойствие. Гол на 1:2 был шедевром. Второй тайм был более равным. Выход Нико, Баены и Серлота дал нам энергию, а они потеряли часть той скорости, и остались только навесы на Араухо и Левандовского.

– Начало было ужасным…

– Да, но это могло случиться. Они очень сильны. Когда играешь против таких команд и допускаешь ошибки – они не прощают. Это могло случиться: мы понимали, что они могут забить один или два мяча. Мы должны были играть, атаковать и навязывать себя. Матч не должен был сводиться к защите, даже если соперник заставляет тебя к этому. Иногда ты не хочешь обороняться, но тебя заставляют, потому что ты не можешь отобрать у них мяч.

– Что вы сказали Ленгле?

– Мы говорили до матча. Ему не нужно было ничего нам доказывать. Я его знаю: это выдающийся профессионал, футболист с отличными качествами и вещами, которые еще можно улучшить. Он допустил ту ошибку, и это нелегко – продолжить после такого, но он сохранил спокойствие, выдержку и авторитет, чтобы сыграть в сложном матче. Он прибавлял по ходу игры и завершил ее очень хорошо.

– В чем была ключевая разница по сумме двух матчей?

– Каждый раз, когда мы соревнуемся с ними, мы понимаем: есть только один способ – атаковать их. В этот раз владение было больше у них; в предыдущем матче было более равным. Если не атаковать их – проиграешь. Они очень сильны в атаке.

Мы знали, какие моменты у нас будут. В Кубке мы провели отличный первый тайм здесь, а потом страдали там. В первом матче ЛЧ мы использовали свои моменты, и счет 0:2 дал нам преимущество.

Как бегали Хулиан, Гризманн… работа Льоренте, Нахуэля, Коке, выдающийся матч Маттео… как вышли игроки со скамейки – это дало нам огромную силу.

– Ожидали ли вы такой тяжелый матч?

– Видели, как они играют? С какой скоростью! Я думал: это не может быть правдой, они играют невероятно быстро. Мы допускали ошибки, которые позволяли им еще больше раскрываться. У них было много комбинационной игры внутри, нам было сложно это контролировать.

После 0:2 у нас был выбор – либо развалиться, либо играть так, как мы планировали. И команда показала характер через Гризманна и Коке, Льоренте, спокойствие Муссо. Хулиано прибавлял, Лукман начал наносить урон – и забил гол-шедевр. Это вернуло нас в игру, которую мы задумывали.

Во втором тайме их интенсивность упала, у них было меньше сил после игры в субботу, и мы смогли добавить темп. Замены дали нам силу – Нико, Баена и Серлот. Игра стала более равной, они использовали план Б с Араухо и Левандовским для завершения атак. Мы могли забить второй раз через Ле Нормана или Серлота и провели выдающийся матч.

– Лукман забил ключевой гол…

– Он продолжает развиваться. Очень вырос в оборонительной работе, стал важнее для команды. У нас не было игроков с такими характеристиками. Мы играем с четырьмя нападающими, и хотя Хулиано универсален, он атакует как форвард. Мне нравится Лукман – он играет сердцем, это очень важно. Мы хотим от него большего.

– «Атлетико» уже 7 раз выходил в полуфинал, 4 из них – с вами…

– Я иду с верой в три оставшихся матча. Впереди еще три игры – с уважением, скромностью, но с четким пониманием цели.

– Руджери и Льоренте…

– Иногда не нужно много слов. Маттео, который сдерживал Ламина – он выдающийся, против него нужно несколько игроков. Льоренте – невероятный, он может играть где угодно: в центре, на фланге, опорником. Он эволюционировал как футболист и как человек.

– Что было бы, если бы Гризманн уехал в Орландо?

– Мы много говорили с Антуаном. Он знает, как я его люблю. Я говорил это публично: он гений. Со временем мы еще поймем, каким он был и остается футболистом. Десять лет назад – голы «Барселоне», затем в полуфинале «Баварии»… Надеюсь, судьба даст ему то, что он сейчас ищет.

– «Барселона» жаловалась на газон, арбитра, игру…

– Знаешь, как прекрасно – быть в полуфинале Лиги чемпионов? Это невероятно – быть среди четырех лучших в Европе.

– Вы выиграли за счет «футбола усилий»?

– У каждой команды есть свой стиль. Мы тоже эволюционировали через разные модели игры и четко знаем, чего хотим. Мы атакуем лучше, чем защищаемся, и нам нужно атаковать – другого пути нет.

– После финального свистка вы стояли неподвижно…

– Я обнял Барриоса. За этим результатом стоит очень много работы клуба. Вы видели стадион – это было невероятно. Мы снова прожили магическую ночь. Это не первый раз, когда мы выбиваем «Барселону» – уже третий. Мы делаем это с трудом, самоотдачей и эмоциями.

– Вы говорили, что нужно приблизиться к лучшим. Что вы сделали?

– Забивали голы.

– Это четвертый полуфинал «Атлетико» при Симеоне…

– Да, четвертый. Играть в полуфинале Лиги чемпионов… ух, как же это хорошо. Мы пойдем со всей иллюзией и верой. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. У нас много веры, мы готовы и будем бороться за то, чего добиваемся много лет.

– «Арсенал» или «Спортинг»?

– Мне все равно. Нам нужно отдохнуть, потому что в субботу – финал.