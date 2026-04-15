  4. Игрок Барселоны объяснил, чего не хватило для прохода в 1/2 финала ЛЧ
15 апреля 2026, 12:44 | Обновлено 15 апреля 2026, 12:45
Игрок Барселоны объяснил, чего не хватило для прохода в 1/2 финала ЛЧ

Фрэнки де Йонг отметил отсутствие фарта

Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался по поводу ответного матча против мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором каталонцы вдесятером одержали победу (2:1).

Такого результата оказалось недостаточно для «сине-гранатовых», чтобы исправить ситуацию и выйти в полуфинал: «Атлетико» по сумме двух матчей выбил каталонцев (3:2).

«Мы провели очень хороший матч, попробовали все, отдали все силы, но у меня есть ощущение, что удача была не на нашей стороне.

Нужно двигаться дальше, мы каждый год прогрессируем, у нас есть команда, которая может конкурировать во всех турнирах. Мы остались в меньшинстве, а это всегда усложняет ситуацию. Помогли ли замены? Не знаю, все отдали себя полностью.

Всегда неприятно вылетать в четвертьфинале. Нам хочется побеждать. Это не означает, что мы играем плохо или что мы на неправильном пути. Все в Лиге чемпионов решают мелочи, и немного удачи нам бы не помешало. Если мы продолжим играть так же, рано или поздно она и нам улыбнется», – подытожил Френки.

УЕФА может наказать Рафинью за агрессивные слова после вылета из ЛЧ
Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов
РАФИНЬЯ: «Это ограбление. Как это может повторяться во втором матче?»
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема
Футбол | 15 апреля 2026, 04:54 7
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема

У Герреро и Бленуце большие контракты

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15 апреля 2026, 08:48 4
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Футбол | 14.04.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
ФЛИК: «Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять»
Футбол | 15.04.2026, 11:18
ФЛИК: «Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять»
ФЛИК: «Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять»
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 1
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 6
Другие виды
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 88
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 8
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
