Игрок Барселоны объяснил, чего не хватило для прохода в 1/2 финала ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался по поводу ответного матча против мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором каталонцы вдесятером одержали победу (2:1).

Такого результата оказалось недостаточно для «сине-гранатовых», чтобы исправить ситуацию и выйти в полуфинал: «Атлетико» по сумме двух матчей выбил каталонцев (3:2).

«Мы провели очень хороший матч, попробовали все, отдали все силы, но у меня есть ощущение, что удача была не на нашей стороне.

Нужно двигаться дальше, мы каждый год прогрессируем, у нас есть команда, которая может конкурировать во всех турнирах. Мы остались в меньшинстве, а это всегда усложняет ситуацию. Помогли ли замены? Не знаю, все отдали себя полностью.

Всегда неприятно вылетать в четвертьфинале. Нам хочется побеждать. Это не означает, что мы играем плохо или что мы на неправильном пути. Все в Лиге чемпионов решают мелочи, и немного удачи нам бы не помешало. Если мы продолжим играть так же, рано или поздно она и нам улыбнется», – подытожил Френки.